ATAC DEZLANTUIT al lui Sorin Cartu! "Nu v-ati convins ca e un virus politic si mediatizat!?" Olteanul a EXPLODAT dupa masurile impuse in Romania

Sorin cartu s-a saturat si crede ca intreaga pandemie este o mare "aberatie".

Sorin Cartu a innebunit atunci cand a fost intrebat de reluarea Ligii 1 si de masurile impuse in tara noastra. S-a saturat de toata nebunia cu coronavirus si crede ca totul este politic si mediatizat.

"Ce sunt atatea restrictii, ce atatea prostii. Nu v-ati convins ca este un virus politic si mediatizat? In Italia unde sunt atatia morti se da drumul la restaurante, iar in Romania trebuie sa mai asteptam. Eu am observat ca Romania copia ce facea Germania sau Italia ca masuri. Acum de ce nu dam si noi drumul la fotbal si nu ii copiem?

Cum e posbil ca tu sa dai pentru angajati, dar pentru angajator nu? Angajatorul are niste taxe de nu mai stie de el. La ce te-ai gandit tu, ma, cand ai zis ca nu e voie de pe 1 iunie, numai de pe 6 sau de pe 13. Ce e cu atata prosteala? Tot ceea ce se face nu este in baza unor sfaturi. Trebuie sa ai langa tine niste sfatuitori calificati.", a spus Cartu la Digi Spor.

Oficialul FC U Craiova nu concepe ca Liga 1 sa inceapa fara niste meciuri amicale inainte si crede ca o alta aberatie este ca o echipa sa fie exclusa din campionat daca un jucator este infectat.

"Nu poti sa pregatesti o competitie oficiala fara meciuri de pregatire Pe 13 nu venim de nu stiu unde si bagam un meci de fotbal. Se joaca pe niste prime. Alta abertaie, ca se scoate toata echipa din campionat daca un jucator e infectat.", a mai spus Cartu.