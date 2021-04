BREAKING NEWS | Mario Iorgulescu, condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar din 2018! Ce se intampla cu procesul de omor

Mario Iorgulescu a produs un accident grav de circulatie in septembrie 2019, aflandu-se sub influenta alcoolului si a substantelor halucinogene.

In urma accidentului, un barbat a decedat, iar fiul presedintelui LPF a fost transferat in stare grava la un spital din Italia. De acolo, Mario Iorgulescu a cerut sa fie judecat pentru ucidere din culpa, nu pentru omor.

La finalul anului 2020, Tribunalul Bucuresti a decis ca procesul lui Mario Iorgulescu poate incepe, judecatorul de camera preliminara respingand cererea tanarului.

Fiul lui Gino Iorgulescu a fost judecat in paralel si pentru ca in 2018, impreuna cu 3 complici, a sechestrat un barbat si ar fi incercat, prin violenta, sa il convinga sa-si retraga o plangere penala depusa intr-un dosar.

Acum, Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea la 3 ani de inchisoare cu executare a lui Mario Iorgulescu, in dosarul in care era acuzat de savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate, loviri si alte violente. Asta desi initial Judecatoria Sectorului 3 l-a achitat pe fiul sefului LPF, dar procurorii au facut apel. In plus, lui Mario Iorgulescu i-au fost interzise cateva drepturi.

"Condamna pe inculpatul Iorgulescu Gino-Mario la pedeapsa de 3 ani inchisoare, pentru comiterea infractiunii de complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal, in varianta simpla, impotriva persoanei vatamate Vlasceanu Dragos-Ionut.

In temeiul art.67, alin.1, Cod penal, aplica pedeapsa complementara a interzicerii exercitiului drepturilor prevazute de art.66, alin.1, literele a, b, n (de a comunica si de a se apropia, la o distanta de 100 metri, de persoana vatamata Vlasceanu Dragos-Ionut) si o (de a se apropia de locuinta sau de alte locuri in care persoana vatamata desfasoara activitati sociale, pe distanta de 100 metri), Cod penal, pe perioada de 5 ani.

In temeiul art.65, alin.1, Cod penal, aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitiului acelorasi drepturi. In temeiul art.396, alin.6, Cod de procedura penala, raportat la art.16, alin.1, litera g, Cod de procedura penala, cu aplicarea art.193, alin.3, Cod penal si art.158, alin.1 si alin.2, Cod penal, dispune incetarea procesului penal fata de inculpatul Iorgulescu Gino-Mario, pentru infractiunea de complicitate la lovire sau alte violente, in varianta agravata, prev. de art.48, alin.1, Cod penal, raportat la art.193, alin.1 si alin.2, Cod penal, impotriva persoanei vatamate Vlasceanu Dragos-Ionut, ca efect al retragerii plangerii prealabile. In temeiul art.72, alin.1, Cod penal, deduce retinerea de la data de 6.IX.2016 la data de 7.IX.2016, precum si arestul preventiv pe perioada 15.IX.2016-12.X.2016, inclusiv. III", se arata pe site-ul portal.just.ro.