Nu ai cum sa ratezi in halul asta! Moldoveanu, bagat in depresie de propria executie! Ce a facut cu toata poarta goala in fata

In minutul 46, Moldoveanu a ratat incredibil cu toata poarta goala in fata!

Dinamo a avut sansa de a reintra in meci la cateva zeci de secunde dupa startul reprizei a doua din meciul cu Clinceni. Condusa cu 3-0 inca din minutul 17, Dinamo putea sa puncteze prin Moldoveanu. Gasit singur in fata portii goale de pasa lui Blejdea, Moldoveanu a pus rau piciorul. In loc sa trimita in plasa, a dat mult peste. Si-a pus si el mainile in cap cand a vazut rezultatul!

In minutul 48, Achimb a trimis in transversala cu un sut lobat din afara careului. Golul a venit pana la urma pentru Dinamo in minutul 71. L-a marcat un fundas, Ricardo Grigore, dupa un cap din corner.