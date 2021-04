"Am ales sa ramana acasa!". Motivul impresionant pentru care Ana-Maria Branza a refuzat o bursa din Statele Unite ale Americii 

Ana-Maria Branza (Popescu) a facut cateva marturisiri impresionante de la inceputul carierei sale, in cadrul unui interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Spadasina, ajunsa unul dintre cei mai de succes sportivi din Romania, dar si din lume, a povestit doua episoade interesante de la inceputul carierei sale, care i-au marcat apoi drumul in viata, dar si in activitatea profesionala.

... una dintre lectiile pe care le-a primit de la Dan Podeanu, antrenorul lotului national: "In 2001, am reusit sa castig Campionatul Mondial de Cadeti. A fost prima data cand am urcat pe prima treapa a podiumului si am ascultat imnul Romaniei intonandu-se pentru mine. A fost ceva magic, nu cred ca exista cuvinte ca sa pot sa transmit starea de atunci. Imediat dupa ce am coborat de pe podium, domnul Podeanu mi-a spus: 'OK, bucura-te astazi, savureaza succesul. De maine trebuie sa ne intoarcem in sala inapoi, sa muncim inca de doua ori mai mult, ca sa nu lasam impresia ca a fost doar o intamplare fericita. Am purtat lectia asta tot timpul.", a povestit Ana-Maria Branza.

... despre bursa primita pentru a pleca in Statele Unite: "S-a intamplat dupa examenul de Bacalaureat, la ultimul Campionat Mondial de juniori la care am participat. Trebuia sa ma decid intr-un timp relativ scurt daca vreau sa accept acea bursa in America sau nu. M-am gandit ca eu vreau sa fac scrima. Am zis ca aleg sa raman acasa, sa-mi urmez visul de a deveni un campion in scrima. Nu in ultimul rand, consider ca daca m-am nascut aici, aici era nevoie de mine. Daca era nevoie de mine in America, m-as fi nascut acolo", a marturisit sportiva.

