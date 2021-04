Petrea se teme de vremea de la Sfantu Gheorghe inainte de meciul cu Sepsi: "Avem nevoie de un teren foarte bun!" Ce a spus despre lupta la titlu

Toni Petrea a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului din deplasare cu Sepsi Sf. Gheorge din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii 1.

Antrenorul FCSB-ului a analizat infruntarea cu echipa lui Leo Grozavu, despre care a spus ca este foarte buna, agresiva, dar care insa in ultima perioada a fost destul de inconstanta.

"Ultima partida din acest sezon regular, in compania unui adversar foarte bun, un adversar calificat in playoff pe care il vom mai intalni inca de doua ori. Ne asteptam la o partida dificila, asa cum am avut si in turul campionatului impotriva lor.

Sunt o echipa foarte agresiva, cu rezultate contradictorii in ultima perioada, dar cu siguranta ca dorinta si ambitia lor maine seara vor fi foarte mari. Suntem pregatiti, sper ca ne-am refacut dupa meciul cu Craiova si sper sa facem o partida foarte buna si sa castigam", a spus Petrea.

Intrebat ce rezultat si-ar dori la meciul dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj, Petrea a raspuns: "In primul rand imi doresc sa castigam noi, iar acolo... un egal poate".

In continuare, Petrea a vorbit despre conditiile meteo s-au manifestat in ultima perioada la Sfantu Gheorghe si si-a exprimat ingrijorarea referitoare la starea in care se va afla gazonul la ora meciului.

"Am vazut si eu ce s-a intamplat acolo cu vremea, ca a nins. Sper ca poate pana la inceperea partidei se va schimba un pic, poate vom avea parte de o suprafata de joc acceptabila, pe care sa putem sa jucam, sa ne exprimam. Avem nevoie de un teren foarte bun pentru a ne putea exprima la capacitate maxima, insa indiferent de ce ne asteapta la Sfantu Gheorghe, trebuie sa fim pregatiti sa ne adaptam la conditiile de joc si la adversar", a declarat antrenorul FCSB-ului.

Petrea si-a incheiat conferinta de presa facand o analiza a lupte la titlu in Liga 1, in conditiile in care in playoff se vor juca multe etape intermediare: "Conteaza foarte mult faptul ca joci din 3 in 3 zile. Trebuie in primul rand sa refaci jucatorii dupa fiecare meci in parte si sa incercam sa pregatim jocurile urmatoare. Cred ca echipa care va gestiona cel mai bine aceasta perioada cu meciuri multe intr-un interval de timp foarte scurt, aceea va avea castig de cauza. Sper ca noi sa gestionam foarte bine aceste momente si aceasta perioada incarcata".