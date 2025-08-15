Bournemouth vrea să transfere de la Liverpool! Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în prima etapă din Premier League, pe VOYO

Liverpool - Bournemouth deschide noul sezon al eșalonului de elită din Anglia.

Liverpool primește vizita lui Bournemouth vineri seară, de la ora 22:00, în meciul inaugural al noului sezon. Partida va avea loc pe ”Anfield” și va putea fi urmărită în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, Bournemouth a pus ochii pe puștiul de la Liverpool, Ben Doak, și că negocierile persistă pentru plecarea winger-ului scoțian.

Suma de transfer ar fi în jurul a 25 de milioane de euro. Ben Doak este cotat de site-urile de specialitate la 14 milioane de euro și mai are contract cu echipa pregătită de Arne Slot până la finalul sezonului actual.

Cifrele lui Ben Doak

  • Middlesbrough: 24 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 7 pase decisive
  • Liverpool U21: 16 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • Liverpool: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Liverpool UEFA U19: 8 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • Liverpool U18: 5 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Celtic: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

