Multescu, dupa prima victorie cu Astra: "Am discutat o problema financiara!" Negocierile de la finalul partidei

Craiova a facut nu mai putin de 7 schimbari fata de meciul precedent, insa Multescu sustine ca nu a fost surprins de alegerile lui Mangia.

Dupa partida, Multescu a discutat cu oamenii din conducerea clubului pentru ca jucatorii sa primeasca o prima speciala.



"Un cadou mai frumo chiar ca nu se putea. Am controlat bine jocul, le-am blocat constructia. A fost un meci reusit. Nu m-au surprins, au jucat din patru in patru zile, au un lot numeros si valoros. Am discutat despre o problema financiara. O prima pentru jucatori", a declarat Gigi Multescu la finalul meciului.