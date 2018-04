LIVE TEXT | Astra - Craiova, ora 20:45! Oltenii au marcat 9 GOLURI in ultimele 2 meciuri! Echipele de start

Astra - Craiova, ora 20:45, ultima partida a etapei a 6-a din play-off.



Echipele de start



Astra: Iliev - Radunovic, Polczak, Bejan, Stan - Seto, Erico, Mrzljak - Matei, Abang, Balaure

Rezerve: Lazar, Urko Vera, Butean, Chiriac, Biceanu, Bus, Moise



Craiova: Popescu - Screciu, Kelic, Tiago Ferreira - Briceag, Mateiu, Andre Santos, Bancu - Barbut, Burlacu, Baluta

Rezerve: Calancea, Gardos, Zlatinski, Dimitrov, Popov, Gustavo





Oltenii au castigat o singura data in ultimele cinci deplasari la Giurgiu, insa echipa lui Mangia este o veritabila masina de goluri. A marcat de noua ori in ultimele doua partide.

Astra traverseaza o perioada neagra. Giurgiuvenii s-au calificat surprinzator in play-off, data fiind situatia din vara, insa o data ajunsi in partea superioara au pierdut ritmul. Niciun meci nu a castigat Astra in primele etape din play-off.

In sezonul regulat, ambele meciuri s-au terminat cu remize. A fost 1-1 la Craiova si 2-2 la Giurgiu