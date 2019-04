ASTRA - CRAIOVA 0-1 | Papura a debutat cu o victorie pe banca oltenilor: "Astept mai multa personalitate din partea jucatorilor!" Ce spune despre penalty-ul ratat de Fortes

Papura a castigat meciul sau de debut pe banca Craiovei. Oltenii au reusit sa se impuna pe terenul Astrei, scor 1-0, chiar daca au ratat si un penalty.

Carlos Fortes a ratat lovitura de la 11 metri si ramane cu zero goluri in tricoul oltenilor. Papura are incredere ca atacantul adus de la Gaz Metan Medias va reusi sa sparga gheata. Totusi, Papura le cere jucatorilor sai mai multa personalitate.

"Am meritat victoria, am avut o posesie mult mai buna. Cred ca puteam sa transam meciul mult mai repede avand in vedere situatiile pe care ni le-am creat. La penalty, e o problema de concentrare si de inspiratia din acel moment. Fortes nu a inscris pentru Craiova, dar cu siguranta o va face. Cred ca se poate mai mult, astept mai multa personalitate din partea jucatorilor", a declarat Papura la finalul partidei.