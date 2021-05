"Asta m-a deranjat in declaratiile patronului de la FCSB!" Declaratia lui Gigi Becali care nu a fost pe placul lui Sumudica! Cum au pornit discutiile

Marius Sumudica a vorbit despre negocierile cu FCSB.

Antrenorul roman a comentat declaratiile facute de patronul FCSB cu o seara in urma si sa dezvaluit care dintre remarcile acestuia l-au deranjat. Gigi Becali a spus ca toata discutia negocierii a pornit de la un imprumut de 10 000 de euro.

Sumudica a tinut sa lamureasca situatia sumei de bani pe care patronul ros-albastrilor a achitat-o si a dezvaluit cum a primit oferta din partea acestuia.

"E adevarat ca ieri am fost invitat la dansul, am vorbit cu patronul celor de la FCSB, am fost invitat la dansul, am stat la vorba. Aveam datorie de 10 000 de euro pe care trebuia sa ii dau, care de fapt nu mi-au fost dati mie, au fost dati unor apropiati pe care eu i-am ajutat. Dansul a platit biletele de avion si eu am platit tratamentul respectivei persoane, fiind o prietena de familie de a mea si la revenirea din Turcia trebuia sa ii dau banii, am cazut de acord ca eu sa platesc tratamentul in China persoanei.

Sa elucidam si aceasta problema ca m-ar fi imprumutat sau ca as fi luat bani imprumut. Nu, nu mi s-au dat mie banii, eram in Turcia si nu duceam lipsa de 10 000 de euro niciodata. A fost un lucru care m-a deranjat pe mine in declaratiile pe care patronul celor de la FCSB le-a facut. Da, am trimis pe cineva sa ia banii de la Palat. Dansul a platit biletele de avion, dar avand in vedere ca ajuta foarte multi oameni, fiind o prietena de-a sotiei mele a fost de acord sa ajutam persoana. Nu aveam banii respectivi in casa, i-am zis ca ma duc sa ii aduc de la banca. A zis ca nu e problema, ca ii aduc cand vin din Turcia.

Ieri m-am dus sa ii dau banii si atunci s-a deschis discutia respectiva asupra acestei oferte. Sa punem punct la tot ce s-a declarat ieri seara. Nu as fi ajuns sa ma imprumut la domnul Gigi Becali de 10 000 de euro in momentul de fata, fiindca am o situatie destul de buna financiara", a spus Marius Sumudica la Digi Sport.

"A venit de la o chestie, eu il imprumutasem cu 10 000 de eur pe Sumi, el tot pleca din tara, fiind in strainatate, am dat cuiva aici, ca are nevoie: 'Bai, Gigi, da-mi si mie lui cutare 10 000 de euro, ti-i dau eu cand vin. Eu, in gluma, am zis: 'Dai, dar adu-mi, ma, banii! Te puneam antrenor', in gluma.

El a zis: 'Bai, credeam ca vrei sa-mi scazi datoria aia din contract'. Si din gluma asta, i-am zis: 'Bai, stii ceva, ia vino, bai, pe la mine!" A venit la mine si am stat, am stabilit si a zis: 'Bine, domnule! Hai sa fie asa'", a declarat Gigi Becali miercuri seara.