BREAKING NEWS! Reactia lui Sumudica dupa ce Becali a spus ca s-au inteles 99%! Motivul pentru care ar accepta oferta FCSB: "Asta imi doresc!"

Sumudica este liber de contract dupa despartirea de Rizespor.

Cunoscut ca un fan infocat al Rapidului si considerat de multi ca fiind o legenda a clubului giulestean, Sumudica este aproape de a lua o decizie soc si sa semneze cu FCSB, marea rivala din Bucuresti pe care in urma cu ceva timp o injura si spunea ca nu o va antrena niciodata.

"Nu am ce sa discut, timpul le va rezolva pe toate, vom vedea ce se va intampla in urmatoarele zile. Exista interes din partea clubului FCSB, urmeaza sa ma decid intr-o zi, doua. Nu stiu ce a avansat patronul FCSB-ului, este parerea dansului. Eu am adunat tot staff-ul, sa discutam si sa luam cea mai buna decizie in momentul de fata.



Am tinut mereu cont de parerea staff-ului, cu care lucrez de ani buni de zile. Am plecat la drum cu baietii astia, mi se pare normal sa discutam. In jumatate de ora - o ora ne vom strange si vom discuta. Nu e singura oferta, nu. Din tara nu, nu am nicio oferta.



Singura concreta este cea de la FCSB. Nu am avut nicio oferta si discutie cu patronul Craiovei, decat ceva amical, discutii prin prieteni comuni. Buletinul e la mine. Imi doresc sa fiu alaturi de familie, asta m-ar tine cel mai mult sa raman in tara. Am fost plecat foarte mult si ca jucator si ca antrenor.

Lor le e greu sa vina dupa mine prin Golf. Am ajuns la o varsta, am 50 de ani, fiecare vrea sa fie linistit si sa dorm cu sotia mea in pat. Suntem casatoriti de 27 de ani, nu avem altfel de probleme, imi respect familia, copiii, cu siguranta este prima pozitie", a spus Marius Sumudica la Digisport.