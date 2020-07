Unii ameninta cu amenzi, altii trec cu vederea! "Asa este corect!" Ce masuri va lua CFR Cluj impotriva lui Paun dupa infectarea cu Covid-19!

Alexandru Paun va primi ingrijiri la un spital din Cluj-Napoca pentru a trece mai usor peste infectarea cu noul coronavirus.

Fotbalistul lui CFR Cluj se simte bine, dar decizia clubului a fost aceea de a-l interna intr-un spital pentru a primi ingrijirile medicale de care are nevoie.

Oficialul ardelenilor, Marius Bilasco, a vorbit despre motivele pentru care clubul a luat aceasta hotarare.

"Suntem constienti ca sanatatea lui este cea mai importanta. El este intr-o stare buna, se simte bine. A avut ceva dureri de cap, dar i-au trecut. Lucrurile sunt ok, iar daca starea lui va continua la fel, sper sa scape cat mai repede. Am considerat ca este mai bine sa fie sub indrumarea medicala dedicata spre aceste situatii. Urmeaza un tratament exact pe simptomele pe care le are.

Gandindu-ne la sanatatea lui, am considerat ca este mai bine sa fie la spital. Noi am luat decizia de a testa jucatorii, ba chiar am facut 3-4 testari in plus, pentru a ne asigura ca sanatatea jucatorilor este ok. Acum asteptam rezultatul testelor, luam legatura cu autoritatile si vom vedea ce vom face, in functie de ce spune DSP", a declarat Bilasco la Telekom Sport.

In plus, reprezentantul clujenilor a dezvaluit si ce masuri vor lua impotriva lui Paun, fotbalist care a marturisit ca s-ar fi putut infecta in urma unei iesiri cu prietenii.

"Este foarte important ca Paun sa treaca peste acest necaz, sa fie sanatos. Avem mare incredere in jucatorii nostri, stim ca sunt responsabili, nu se pune problema ca el sa fie amendat. Nu este vina celui implicat, trebuie sa fii responsabil, sa te protejezi, dar situatii de genul acesta se pot intampla. Asta este politica noastra si cred eu ca este si cea mai corecta", a conchis Marius Bilasco.