Dan Petrescu s-a enervat din nou: "Eu n-am vrut să plece Jefte, Dugandzic sau Păun! Mă aruncați pe mine mereu în față"

La conferința de presă, Dan Petrescu a fost întrebat și despre ultima plecare de la CFR Cluj, cea a lui Alexandru Păun, care s-a transferat în Israel, la formațai Hapoel Beer Sheva.

Dan Petrescu: "Eu n-am vrut să plece Jefte, Dugandzic sau Păun"

Petrescu a transmis ferm că nu și-a dorit ca Păun să plece, însă a subliniat că nu are un cuvânt decisiv în cadrul clubului și nu poate bloca astfel de mutări în cazul în care jucătorii își doresc să meargă la altă echipă.

Tehnicianul campioanei susține că este scos țap ispășitor pentru anumite plecări de la CFR Cluj, însă le transmite contestatarilor că nu a putut face nimic pentru a păstra la echipă jucători precum Jefte Betancor, Marko Dugandzic sau Alexandru Păun.

"Eu mereu vă spun același lucru. Cred că nu mă înțelegeți. Eu vă spun atât: Daan Petrescu e antrenorul clubului, nu proprietarul, directorul sportiv sau președintele. Eu antrenez ce mi se pune la dispoziție. Jucătorii buni precum Betancor, Păun, Duganzic, care au plecat, eu nu am fost de acord cu asta, dar nu trebuie să decidă Dan Petrescu, ci jucătorul și clubul.

Jucătorii aceștia au vrut să plece, clubul a vrut să plece. Dacă Păun nu voia să plece, pleca el? Dacă clubul nu era de acord, mai contează ce zicea antrenorul? Eu voi fi antrenor și voi antrena ce am la dispoziție. N-are rost să facem speculații că Dan Petrescu i-a pierdut prea ușor pe Betancor sau Dugandzic. Nu Dan Petrescu, ci CFR Cluj!

Eu nu am un cuvânt decisiv. Patronul și jucătorul au cuvânt decisiv. Eu n-am vrut să plece niciunul dintre aceștia. Mi s-a spus că am renunțat prea ușor la Dugandzic. Nu! Acolo au fost jucătorul și clubul. Degeaba îl aruncăm tot timpul în față pe Dan Petrescu. Două săptămâni s-a vorbit numai de Dan Petrescu, n-am înțeles de ce. Facem presiunii aiurea iar pe un subiect ca ăsta. Nu eu decid cine vine și cine pleacă la CFR Cluj. Am încheiat subiectul ăsta! Altă întrebare", a spus Dan Petrescu.

Păun a plecat de la CFR Cluj

Păun a bifat cinci apariții în startul acestui sezon, dar CFR Cluj s-a înțeles cu Hapoel Beer Sheva în vederea mutării fotbalistului în Israel, după nouă ani petrecuți la echipa mare din Gruia.

"Cluburile CFR 1907 Cluj și Hapoel Beer Sheva au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Adrian Păun în Israel!

Venit la CFR Cluj încă din perioada junioratului, Adiță a bifat peste 300 de meciuri în tricoul alb-vișiniu și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători de la echipa noastră, reușind să marcheze de 29 de ori și să aducă în repetate rânduri zambetele pe chipurile fanilor CFR-iști!

Îi mulțumim pentru întreaga munca depusă în tricoul echipei noastre și îi dorim multă baftă la noua sa echipă!”, a transmis CFR Cluj.