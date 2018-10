Asta e culmea: Mircea Rednic a amenintat conducerea ca pleaca de la Dinamo! Ce conditie a pus

Mircea Rednic s-a intalnit cu sefii de la Dinamo si i-a anuntat ca are nevoie urgenta de doi fundasi centrali.

Dezamagit de ce a vazut la meciul cu Dunarea Calarasi (1-1), Mircea Rednic s-a intalnit zilele trecute cu sefii de la Dinamo si i-a anuntat ca daca nu ii aduc urgent doi fundasi centrali, pleaca de la Dinamo, scrie Gazeta Sporturilor.

Conducerea clubului isi facuse planuri pentru campania de transferuri din iarna, dar Rednic le-a transmis ca nu mai poate astepta pana atunci, pentru ca sansele de accedere in playoff pot fi compromise pana atunci.

Cum in aceasta perioada nu este deschisa perioada de transferuri, Rednic nu poate aduce acum decat jucatori liberi de contract.

Dinamo, in acest moment pe un rusinos loc 12 in campionat, ii are ca solutii pentru centrul defensivei pe Teddy Mezague, Mihai Popescu, Georgios Katsikas, Ricardo Grigore si Denis Ciobotariu.

Dinamo are a doua cea mai slaba aparare din campionat, dupa Voluntari, cu 20 de goluri primite in 12 etape.