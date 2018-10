"Au fost cele mai lungi 15 minute din viata mea!" Darren Cahill, despre cel mai stanjenitor moment din viata lui: "Aveam 18 ani si am ramas singur cu ea"

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a povestit intr-un interviu acordat revistei Raquet cea mai stanjenitoare intamplare a sa de pe vremea cand inca evolua in circuitul masculin de tenis.

Totul se petrecea in urma cu multi ani, cand jucatorul de tenis Darren Cahill s-a accidentat in zona inghinala si a avut nevoie de interventia unui fizioterapeut, singurul disponibil in acel moment fiind o femeie.

"Mi-am dat prosopul jos, aveam boxeri pe mine, iar ea a inceput sa ma maseze. Problemele mele erau fix cele ale unui baiat de 18-19 ani. Mi-am spus 'gandeste-te ca e cea mai urata femeie'. N-a mers. Eram rusinat, mi-am ingropat capul in perna. Ea era o profesionista si mi-a masat zona fara sa clipeasca. Au fost 15 minute care s-au simtit ca o ora", a povestit Cahill.

Totusi, momentul jenant a devenit si mai rau pentru australian dupa ce si-a cerut scuze. "I-am spus: 'Hilda, imi pare rau daca a fost incomod pentru tine', iar ea mi-a raspuns: 'Nu-ti face griji, nu e atat de mare incat sa ma incurce'. Am mers direct la dus, si apoi la hotel. Nu am mai iesit din camera mea vreo doua zile", a mai spus antrenorul de la Antipozi.