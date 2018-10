Marius Copil, cea mai mare victorie a carierei: a invins un jucator din Top 10 si s-a calificat in sferturi la Basel

Marius Copil l-a invins pe croatul Marin Cilic in doua seturi, 7-5, 7-6

Marius Copil a reusit miercuri seara cea mai importanta victorie a carierei, 7-5, 7-6 (2) cu croatul Marin Cilic, numarul 6 mondial, in optimile de finala ale turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro.

Pentru Copil (28 ani, 93 ATP), venit din calificari, este prima victorie din cariera in fata unui adversar din top 10. Aradeanul avea pana acum doua victorii in fata unor jucatori din top 20 ATP, in 2012 in fata aceluiasi Cilic (13 ATP in acel moment), in primul tur la Beijing, cu 3-6, 7-6 (0), 6-4, si in 2013 in fata francezului Gilles Simon (19 ATP), cu 7-5, 6-3 in optimi la Brisbane.

Copil a obtinut victoria dupa o ora si 48 de minute in fata croatului de 30 de ani, scorul meciurilor directe fiind acum 2-2. Cilic a castigat ambele meciuri anul acesta, la Cincinnati, in turul al doilea, cu 6-7 (4), 6-4, 6-4, si in primul tur la US Open, cand romanul a abandonat la scorul 7-5, 6-1, 1-1.

Marius Copil a reusit la Basel nu mai putin de 21 de asi, fara a comite vreo dubla greseala. Cilic a avut doar 4 asi si a comis 6 duble greseli. Romanul nu si-a pierdut niciodata serviciul, salvand cele doua mingi de break de care a beneficiat croatul, fructificand una din doua mingi de break in primul set.

Copil si-a asigurat un cec de 53.665 euro si 110 puncte ATP. Urmatorul adversar va fi americanul Taylor Fritz (20 ani, 57 ATP), care s-a impus cu 6-2, 7-5 in disputa cu elvetianul Henri Laaksonen.