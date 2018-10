Rafinha, inlocuitorul lui Messi in primul 11 al Barcelonei, a deschis scorul in meciul cu Inter.

Rafinha a deschis scorul in minutul 32 al meciului de pe Camp Nou, cu Inter. Mijlocasul, care a fost imprumutat la echipa italiana, nu s-a bucurat. In schimb, a facut-o Messi, din tribune. Argentinianul a fost inlocuit de Rafinha in primul 11.