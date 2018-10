Romania, debut slab in preliminariile Euro 2020 la handbal masculin: Portugalia ne-a invins cu 21-13

Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Portugaliei cu scorul de 21-13 (10-7), miercuri, la Santo Tirso, la debutul sau in Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2020.

Romania a pierdut dupa o evolutie slaba in atac, marcand doar 7 goluri in prima repriza si 6 in a doua, la primul meci sub comanda antrenorului spaniol Manuel Montoya.

Lusitanii au condus pe tot parcursul meciului, incheind la o diferenta confortabila de opt goluri, cea mai mare din partida. Portugalia a avut 4-1 si 5-2, apoi diferenta a crescut la patru goluri, 7-3, chiar la cinci goluri, 9-4. La pauza, gazdele aveau trei goluri in plus pe tabela, 10-7. Romania s-a apropiat a doua goluri, 11-9, in min. 33, dar apoi avantajul portughezilor a crescut constant pana la final.

Pentru Romania au marcat Adrian Rotaru 5 goluri, Alexandru Csepreghi 4, Ionut Ramba 1, Valentin Ghionea 1, Dan Racotea 1, Cristian Fenici 1.

Golurile lusitanilor au fost reusite de Belone Moreira 3, Tiago Rocha 3, Pedro Portela 2, Diogo Branquinho 2, Miguel Soares Martins 2, Sergio Barros 2, Daymaro Amador Salina 2, Gilberto Brito Duarte 1, Carlos Martins 1, Rui Sousa Martins Silva 1, Alexandre Cavalcanti 1, Andre Gomes 1.

Joi va avea loc un alt meci din grupa, Franta - Lituania.

Romania va disputa urmatoarea partida pe 28 octombrie, acasa, cu Franta. La turneul final se vor califica primele doua clasate din cele opt grupe preliminare, precum si cele mai bune patru formatii de pe locul al treilea. Campioana europeana en titre, Spania, si echipele gazda, Suedia, Austria si Norvegia, sunt calificate direct la turneul final