MM Stoica, cu o noua explicatie! Ce face, de fapt, managerul FCSB-ului cand are telefonul la ureche pe banca: "E viata mea! Asta imi place sa fac!" :)

Mihai Stoica a venit cu o noua varianta pentru momentele cand este surprins cu telefon la ureche pe banca FCSB-ului.

Mihai Stoica, noul manager general al FCSB-ului, a fost surprins in urma cu doua etape, la duelul Poli Iasi 5-2 FCSB, in timp ce vorbea la telefon, iar la scurt timp Toni Petrea a efectuat patru schimbari.

MM a lasat de inteles a doua zi ca patronul echipei s-ar fi implicat in ceea ce priveste schimbarile, insa acum spune ca nu a fost sunat de Gigi Becali si ca, de fapt, asculta muzica in acel timp:

"Eu stii ce fac in timpul meciului cand am telefonul la ureche? Ascult muzica, am un playlist foarte tare. Prima piesa este Lean On Me - Bill Withers, a doua e Forever Young, a treia e Morning Has Broken - Cat Stevens, toate ma calmeaza. Mult pian imi place sa am in piese. Imi place sa mai pun telefonul la ureche sa ascult muzica, foarte mult. Muzica e viata mea, e a doua mea pasiune. Am cantat la pian, cand la pian.

Coincidenta cu acele patru schimbari, eu ascultam muzica", a spus MM Stoica, intr-un interviu acordat pe Youtube lui Robert Nita.