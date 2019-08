Sumudica n-a mai REZISTAT! S-a pus in genunchi dupa decizia VAR la meciul cu echipa lui Bogdan Stancu! Momente incredibile in Turcia

Invins cu 5-0 in prima etapa de Fenerbahce, Sumudica isi poate reface golaverajul in etapa a doua.

Echipa lui Marius Sumudica, Gazisehir Gaziantep, o conduce cu 3-0 pe Genclerbirligi in repriza secunda in etapa a doua din Turcia. La oaspeti, Bogdan Stancu a inceput partida ca rezerva.

Primul moment controversat al meciului a venit in minutul 27 cand Oguz a faultat in postura de ultim aparator si a primit cartonas rosu. Kayode a marcat la 5 minute distanta dupa o pasa gresita a unui adversar si a fugit direct in bratele lui Sumudica dupa gol.

In minutul 40 a venit un moment si mai controversat care l-a facut pe Marius Sumudica sa se puna in genunchi pe gazon - arbitrul a acordat penalty si cartonas rosu pentru Polomat dupa un nou fault in calitate de ultim aparator! Arbitrul a apelat la VAR pentru a verifica daca a fost offside.

Pana la urma, arbitrul a acordat penalty si i-a dat rosu lui Polomat! Kayode a reusit dubla iar prima repriza a fost prelungita cu 8 minute! Dupa pauza, Guray Vural a dus scorul la 3-0 cu un sut din lovitura libera din unghi!