Aroganta uriasa a lui Talpan in fata rivalelor dupa scandalul monstru din liga a 4-a: "Steaua Bucuresti e mereu superioara!"

Florin Talpan a reactionat dupa valul de critici primit de Steaua Bucuresti in urma deciziei AMFB prin care a primit titlul de campioana.

Titlul castigat de Steaua Bucuresti a starnit un adevarat scandal, iar Florin Talpan a reactionat imediat dupa ce oficialii Rapidului au anuntat ca vor contesta decizia AMFB.

"Decizia AMFB prin care Steaua Bucuresti a fost desemnata castigatoarea ligii a 4-a este corecta si legala. Este o decizie pe care AMFB ar fi trebuit sa o dea inca de acum cateva luni, pentru ca era clar ca masurile impuse de guvern pentru reluarea activitatii nu pot fi respectate in conditiile actuale, de catre echipele din Liga 4.

Sunt bucuros de faptul ca Steaua Bucuresti a castigat acest sezon si felicit jucatorii pentru munca depusa. De asemenea, le tin pumnii pentru meciurile de baraj care vor urma. Am mare incredere in ei ca pot duce echipa in Liga a 3 -a. Sunt sigur ca vom promova.

Regret faptul ca nu s-a reusit promovarea in sezoanele anterioare. Nu s-a dorit reactivarea sectiei de fotbal in anul 2015, asa cum mi-am propus si cum demarasem procedurile.

Din pacate, esecurile anterioare au avut repercusiuni. Dosarele castigate de mine au fost foarte dificile si au necesitat sute de ore de munca din partea mea. Sunt foarte dezamagit cand vad ca munca mea nu este respectata si ca aceste hotarari judecatoresti nu sunt puse in aplicare. Desi au trecut aproape 6 ani de la castigarea procesului pentru marca, Fotbal Club Fcsb inca pretinde ca este Steaua. FRF si LPF inca pretind ca Fotbal Club Fcsb este Steaua. Este revoltator sa vad atata lipsa de respect fata de hotararile instantelor care sunt executorii si fata de cel mai important club sportiv din Romania. Steaua Bucuresti merita respectul cuvenit si consider ca, odata cu promovarea in Liga a 3-a, FRF si LPF sa arate Stelei nu numai respectul pe care il merita dar sa si respecte deciziile instantelor, pentru ca, in cazul in care ei nu stiu, se pot lua masuri coercitive impotriva unor astfel de fapte reprobabile.

Consider de asemenea ca si presa trebuie sa prezinte adevarul si sa respecte hotararile instantelor.

Cu multa munca, viitorul ne va aduce doar victorii si promovari in anii urmatori. Este clar ca trebuie sa ne intoarcem in Liga I, acolo unde ne este locul. Acolo unde ne-a fost mereu locul. Imi doresc foarte mult acest lucru si cred ca si suporterii stelisti sunt in asentimentul meu.

Iubesc Steaua de cand eram copil si am hotarat ca voi apara acest mare brand. Vreau sa ajut acest mare club sa revina acolo unde ii este locul, printre cluburile de top din Europa si lume. Vreau sa avem din nou victorii, nu doar la fotbal, ci la toate sporturile. Din acest motiv imi si doresc sa fiu comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti. Tocmai pentru a o readuce in locul pe care il merita.

Sunt convins ca odata cu revenirea sectiei de fotbal in ligile superioare, situatia clubului se va schimba in bine. Sectia de fotbal este sectia cu cel mai mare potential de crestere. Poate sa atraga foarte multi sponsori, poate sa faca clubul nostru si mai vizibil. Pe scurt, poate si trebuie "sa traga " dupa ea celelalte sectii. Asa a fost mereu la Steaua. Sectiile sportive s-au ajutat mereu intre ele. Performantele de la handbal i-au motivat pe cei de la fotbal. Castigarea CCE, in 1986, i-a ambitionat pe alti sportivi si asa mai departe.

Acum este momentul ca Steaua sa se ridice din nou si sa straluceasca. Iar daca voi fi numit comandant, asta o sa se intample. Asa cum m-am "luptat" mereu pentru Steaua in instanta castigand marca, numele si palmaresul, asa voi lupta si in calitate de comandant. Asa cum am castigat in instanta, asa ma voi asigura ca Steaua va castiga pe toate arenele sportive pe care se vor prezenta sportivii nostri. Noi suntem Clubul Armatei Romaniei. Pentru noi conteaza doar victoria. Acesta a fost, acesta este si acesta va fi intotdeauna scopul nostru. Steaua Bucuresti inseamna Semper Svperiores!", a spus Florin Talpan pentru www.sport.ro.