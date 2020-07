REVOLTA dupa ce Steaua a fost declarata campioana sezonului! Rivalii au luat foc! ATAC DUR dupa ce totul a devenit oficial!

Dupa ce AMFB a decis sa o declare campioana pe CSA Steaua, anuland playoff-ul, echipele din Liga a 4-a s-au revoltat.

Primii care au rabufnit au fost cei de la Rapid, iar apoi au reactionat si oficialii de la Progresul 2005, ambele echipe fiind dintre cele care ar fi trebuit sa joace in playoff.

Presedintele celor de la Progresul, Andrei Rusu, a comentat decizia AMFB.

"Noi am primit abia pe 14 iulie acel protocol medical. Am pus si noi niste intrebari, ce inseamna proprie raspundere, pentru ca e usor sa faci un protocol si sa nu explici nimic, apoi sa fii amendat de DSP pentru cine stie ce chichite nerespectate din protocol. Apoi, am intrebat ce se intampla in cazul in care ni se imbolnaveste un jucator de Covid-19 si pierdem primul meci, avand in vedere ca playoff-ul s-ar fi jucat in 6 zile. Am trimis si mail catre AMFB cu aceste intrebari. Am vorbit cu presedintele Luminare si la telefon, dar nu ni s-au putut da raspunsuri. Este o mare debandada si dezorganizare la AMFB. Noi am fi vrut sa jucam, dar suntem o echipa de amatori, jucatorii nu stau in cantonament, merg la munca si se pot ivi cazuri de Covid-19. Cine plateste pentru asta si cum s-ar desfasura lucrurile in continuare, nu am fost lamuriti.

Pana acum, nu ni s-a spus nici care ar fi taxa de participare la playoff si nici in ce conditii vom juca. Nu e normal sa ni se dea protocolul pe 14 iulie si pe 15 iulie sa fim obligati sa luam o decizie, fara sa ni se explice anumite lucruri. Nu am fost informati nici asupra drepturilor TV. In aceste conditii, noi nu putem sa participam intr-un playoff total dezorganizat", a declarat Rusu pentru GSP.

Conform aceleiasi surse, si reprezentantii echipei Bucharest United au comentat hotararea celor de la AMFB.

"Si noi suntem intr-o situatie asemanatoare cu Progresul. Nu ni s-a explicat ce se intampla daca apare un caz de Covid-19. Noi facem o testare, suntem 25 in staff. Ne costa circa 7.000 de lei. Apoi vine si taxa de participare, care inca nu a fost anuntata, dar sigur e mai mare de 1.000 de euro. Vom cheltui in jur de 12.000 de lei, o suma importanta pentru noi. Nu ni s-a spus ce se intampla daca la noi sau la o adversara apare un caz de coronavirus. Se poate termina playoff-ul, avand in vedere ca se va juca din 3 in 3 zile.

Cei de la AMFB nu au putut da un raspuns clar. Nu stiu daca e vina lor, pentru ca protocolul, care este pentru echipe de Liga 1, nu pentru amatori, a venit foarte tarziu. Oricum, lucrurile au fost organizate prea din scurt si nu puteam intra in acest playoff fara niste garantii. Noi am fi vrut sa jucam, eram pregatiti, dar nu avem nicio siguranta ca acest playoff s-ar fi putut duce la bun sfarsit", a spus presedintele clubului, Dan Marin.

Inainte de intreruperea competitiei, CSA Steaua era lider in Liga a 4-a, cu 54 de puncte, fiind urmata in clasament de FC Rapid 1923, cu 47 de puncte, si ACS Bucharest United, cu 46 de puncte.