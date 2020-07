“Fotbal Club FCSB nu are treaba cu Steaua”! Iulian Miu, replici ACIDE pentru Anamaria Prodan!

Antrenorul secund al celor de la CSA Steaua Bucuresti a lansat un nou atac la adresa FCSB.

In timpul unei emisiuni televizate, Anamaria Prodan l-a laudat pe Gigi Becali pentru suma pe care vrea sa o obtina pe Dennis Man si a folosit denumirea “Steaua” cand s-a referit la echipa pentru care evolueaza fotbalistul care va fi vandut pe 15 milioane de euro. Prezent si el in studio, Iulian Miu a corectat-o imediat pe impresara:

“Eu sunt antrenor la Steaua, in Liga 4 si nu i-am vazut la antrenamentele mele pe baietii astia. Ei joaca la FCSB, Ana, nu la Steaua. As fi mandru daca ar vinde FCSB jucatori pe 5, 10 milioane de euro, pentru ca sunt bunuri nationale, dar Fotbal Club FCSB nu are treaba cu Steaua. Eu am plecat cand nu era Gigi la club, doar il imprumuta cu bani. Am jucat la Steaua, am plecat in 2002. Nu stiu cine l-a adus pe Becali in Ghencea, el zicea doar ca vrea sa faca un bine”, a spus Miu la Telekom Sport.

Anamaria Prodan a argumentat ca Gigi Becali este un om util fotbalului romanesc, care investeste si incearca sa faca si performanta, insa Miu a adaugat ca “Daca o sa ne intalnim, Ana, iti voi da niste argumente ca poate era mai bine fara el in fotbalul romanesc. Erau fotbalisti care costau multi bani, de exemplu pe mine puteau lua doua milioane, dar nu au vrut”.