A inceput RAZBOIUL! Rapid ataca AMFB dupa ce Steaua a fost declarata campioana in Liga 4: "Te duce cu gandul la alte chestii! Vom contesta decizia!"

CSA Steaua a fost declarata oficial campioana in Liga 4.

Presedintele AMFB, Marian Lumanare, a motivat decizia luata pe baza neindeplinirii conditiilor de catre doua echipe care erau calificate in playoff-ul Ligii 4. Bucharest United si Progresul 2005 au anuntat ca nu pot indeplini conditiile protocolului medical stabilit de FRF, iar decizia luata a fost acordarea titlului din Liga 4 catre CSA Steaua, desi in playoff mai era angrenata si FC Rapid 1923.

"N-ai cum sa dai o asemenea decizie numai pentru ca ii intrebi pe unii daca pot sau nu sa respecte protocolul. Avem un regulament, un protocol medical, cine nu poate sa il respecte, nu se prezinta la meci si pierde cu 0-3. E simplu. Noi am chemat echipa de o luna si jumatate la pregatire, am facut 3 teste, eram pregatiti de joc. Pentru ei ar fi fost o foarte buna ocazie sa arate ce pot.

Nu e deloc normal sa se intample asta, cand doua echipe si-au manisfestat posibilitatea sa joace in play-off. Am ramas surprins de aceasta decizie, care este total anapoda. Noi ne gandim sa atacam acest lucru si vrem sa se joace play-off-ul, pentru ca nu e deloc in regula ce s-a intamplat. S-a luat decizia mult prea usor, e cusuta cu ata alba, pe repede inainte. Te poti duce cu gandul si la alte chestii. Trebuie sa jucam si cine e mai bun sa se califice la baraj. De ce sa ne se ia noua dreptul de a lupta pentru a ajunge in Liga 3, doar din cauza ca unii nu vor sau nu pot sa respecte protocolul medical?! Trebuie sa se joace play-off-ul! Asta e masura corecta", a declarat Ovidiu Burca, oficial al clubului din Giulesti, pentru Gazeta.

Daniel Oprita: "Meciul ar fi fost echilibrat si daca jucam cu echipa Rapidului din Liga 2"

Antrenorul CSA Steaua, Daniel Oprita, a reactionat dupa primirea vestii de la AMFB:

"Am primit foarte bine vestea de la AMFB, nu era nicio problema daca jucam, noi ne-am fi dorit sa terminam campionatul pe teren. Am demonstrat pe teren, am avut victorii pe linie. Cu siguranta vor exista voci care vor spune ca am promovat fara sa jucam play-off-ul, dar lucrurile erau destul de clare. Si daca jucam cu prima echipa a Rapidului, cea din Liga 2, meciul ar fi fost echilibrat. Trebuie sa respectam adversarii de la baraj. Ar fi fost ideal sa avem un joc oficial inaintea acestor meciuri, dar asta nu este o scuza. Echipa Stelei de acum este un pic mai buna decat cea de la Juventus, cu care am promovat in Liga 1. Nucleul este cam acelasi, iar jucatorii sunt mai experimentati", a spus Oprita pentru Digi Sport.