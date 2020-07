Atac DEVASTATOR la adresa lui Gigi Becali! A pierdut sustinerea unui ALIAT esential: "Nu mai are nicio legatura cu Steaua!"

Strategia lui Gigi Becali i-a dezamagit si pe cei mai apropiati sustinatori ai FCSB!

Chiar daca s-a pozitionat in favoarea FCSB-ului pe parcursul conflictului dintre clubul lui Gigi Becali si formatia CSA Steaua, Ilie Dumitrescu intoarce oficial armele si nu mai considera ca echipa antrenata de Vintila este ceea ce el considera pana de curand a fi Steaua.

"E clar ca in Liga a 4-a e Steaua! Aia e Steaua, nu ce se intampla aici. Este doar o afacere, afacerea lui Becali. E business-ul lui, nu il intereseaza performanta. Echipa asta nu are nicio legatura cu performanta. Dar nu ma mai surprinde absolut nimic. De cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu Helmuth Duckadam, clar nu mai am niciun sentiment pentru ce inseamna echipa asta", a rabufnit Ilie Dumitrescu la Digisport, dupa infrangerea FCSB-ului contra Craiovei.

Helmuth Duckadam a incetat colaborarea cu FCSB in vara acestui an, sustinand ca nu s-a mai simtit respectat.