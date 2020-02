Aroganta lui Lazar a declansat NEBUNIA! I-a aplaudat pe stelisti, care au aruncat cu scaune dupa el! Tanase i-a pus mana in gat, apoi meciul s-a oprit! Filmul complet al minutelor demente din derby

Meci intens pe Arena Nationala intre Dinamo si FCSB. Valentin Lazar a dat startul nebuniei prin golul inscris in minutul 62, la doar 3 minute dupa ce fusese introdus pe teren. Ce a urmat dupa a pornit vacarmul in tribune. Jucatorul a sarbatorit golul in fata galeriei ros-albastrilor, aplaudand spre ei.

Ulterior, capitanul FCSB-ului, Florin Tanase s-a dus la el si i-a bagat mana in gat, injurandu-l. Meciul a fost intrerupt 10 minute dupa ce fanii au inceput sa arunce cu petarde si sa se ia la bataie.