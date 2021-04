VIDEO | Goluri senzationale marcate de Grecu si Draghici pentru FC Arges, care a intors scorul cu UTA inainte de pauza

Fotbalul romanesc mai produce si momente de spectacol, iar in meciul FC Arges - UTA am avut parte de asa ceva.

Dupa ce a deschis scorul in minutul 10 prin Alexandru Albu, Pitestenii au revenit in partida si au marcat un super gol prin Robert Grecu, in minutul 15, cand mijlocasul de banda a sutat in vinclu din lateral, cum inscria Alessandro Del Piero in vremurile de glorie la Juventus.



Echipa condusa de Andrei Prepelita nu s-a oprit aici si a intors rezultatul meciului chiar inainte de pauza, datorita unui nou super gol, de data aceasta al lui Stephan Draghici, mijlocasul imprumutat de la CSU Craiova, care a reluat din semi foarfeca din careul mic, faza la care portarul celor de la UTA nu a mai putut interveni.

In cazul unei victorii, FC Arges ar urca pe locul 8, chiar peste adversara ei, cu 27 de puncte, spre deosebire de cele 25 ale aradenilor, si ar urma sa abordeze partida cu Gaz Metan dintr-o pozitie mai mult decat linistitoare.