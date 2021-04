S-au saturat sa stea dupa Malele! Oficialii lui FC Arges anunta ca nu-l mai vor! "Jucatorul acesta nu ma mai intereseaza"

FC Arges a ratat calificarea in playoff, insa are unul dintre cei mai ravniti jucatori din Liga 1, Cephas Malele.

Atacantul care a marcat 14 goluri n 23 de meciuri in Liga 1 este dorit granzii din campionat, FCSB si CSU Craiova, iar contractul sau cu pitestenii expira in vara, negocierile pentru unul nou fiind aproape terminate, dupa cum anunta principalul sponsor al echipei, Viorel Tudose. Acesta l-a criticat pe Malele pentru cum s-a comportat in negocierile cu echipa lui Prepelita si spune categoric ca nu isi mai doreste ca acesta sa continute la alb-violeti.

"Imi pare rau pentru Andrei Prepelita. A crezut si crede in aceasta echipa, ca si noi, de altfel. Credem in continuare, dar nu cred ca toti jucatorii au fost cu capul si convingerea ca putem sa jucam in play-off. Interesul unor jucatori si interesul impresarilor si al altor cluburi au facut sa avem acest rezultat! Jucatorii nu aveau voie sa se gandeasca la marirea contractelor in perioada aceasta, la a semna cu alte cluburi.

Am avut o discutie cu domnul Apostu (n.r- impresarul lui Malele) si vreau sa va spun ca pe mine jucatorul Malele nu ma mai intereseaza! Daca domnul primar Cristi Gentea, ceilalti actionari si sponsori ai clubului FC Arges doresc ca Malele sa ramana la Pitesti si doresc sa plateasca suma astronomica ceruta de impresar. Eu unul nu sunt de acord si nu voi plati in veci. Este vorba despre mult mai mult de 100.000 de euro la semnatura. La fel i-am dat si noi la semnatura. Dar jucatorul Malele nu a semnat deocamdata cu niciun alt club.

Cel putin asa mi s-a spus mie, pentru ca nu mai cred pe nimeni. Mi s-a spus ca el va da un raspuns in 48 de ore si au trecut 3-4 saptamani… Pentru mine, subiectul Malele nu mai este de actualitate! Daca Malele a semnat cu Craiova, sa fie sanatos la Craiova! Pe mine nu ma mai intereseaza Malele. E un jucator care ne-a intors spatele. ", a spus Viorel Tudose, potrivit Jurnalul de Arges.