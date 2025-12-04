După Siyabonga Ngezana, convocat la naționala Africii de Sud pentru competiția din Maroc, fundașul stânga David Kiki a fost și el trecut pe lista preliminară a Beninului pentru Cupa Africii.

David Kiki, la Cupa Africii cu naționala Beninului



Kiki a fost trecut pe lista preliminară de selecționerul Gernot Rohr pentru stagiul de pregătire de dinaintea Cupei Africii. Pe aceeași listă se află un alt fotbalist din Superliga - stoperul Yohan Roche, de la Petrolul Ploiești.



Conform unui anunț făcut de FIFA în ultimele zile, toate cluburile sunt obligate să elibereze jucătorii convocați la Cupa Africii pe Națiuni până pe 8 decembrie, cel mai târziu. În ceea ce îi privește pe Kiki și Ngezana, cei doi jucători de la FCSB vor rata meciurile cu Feyenoord (11 decembrie), Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie).



La Cupa Africii pe Națiuni, naționala Beninului a fost repartizată în grupa D, acolo unde va înfrunta RD Congo (23 decembrie), Botswana (27 decembrie) și Senegal (30 decembrie).

David Kiki (32 de ani) are 50 de meciuri la naționala Beninului până acum. Miercuri seară, fundașul lui FCSB a jucat 79 de minute în partida cu UTA Arad (0-3), din Cupa României.

Lotul preliminar al Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni

Selecționerul Gernot Rohr a convocat 30 de jucători pe lista preliminară. După stagiul de pregătire pentru competiția din Maroc va fi nevoit să renunțe la doi jucători.

