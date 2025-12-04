Miercuri seară, la Arad, FCSB a suferit un eșec clar contra celor de la UTA, scor 0-3, iar formația roș-albastră are acum emoții cu privire la calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB înaintea meciului cu Feyenoord



Olandezii de la Voetbal International au scris pe larg despre eliminarea din prima repriză a tânărului Robert Necșulescu, dar și despre decizia lui FCSB de a odihni numeroși titulari obișnuiți.



"FCSB a avut o seară de uitat. Următoarea adversară a lui Feyenoord a pierdut contra celor de la UTA Arad, 0-3. De vină a fost un cartonaș roșu văzut repede de debutantul Robert Necșulescu.



FCSB a preferat să odihnească mare parte din echipa obișnuită. În comparație cu meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League, doar trei titulari și-au păstrat locul în primul 11.



Unul dintre jucătorii care au primit șansa de a juca aseară a fost Necșulescu. Din prea multă dorință de a demonstra, tânărul jucător a comis o eroare în prima repriză, când a lovit un adversar cu piciorul în figură. Din minutul 34, meciul lui s-a terminat, iar pentru a face lucrurile și mai rele pentru FCSB, UTA a marcat de trei ori în repriza secundă", a scris Voetbal International.

Spre deosebire de FCSB, Feyenoord nu a avut meci la mijlocul acestei săptămâni. Pentru echipa lui Robin Van Persie urmează duelul de campionat cu Zwolle, de pe teren propriu, sâmbătă seară, iar joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, confruntarea de pe Arena Națională.

Feyenoord traversează o perioadă foarte slabă, cu cinci eșecuri în ultimele șase meciuri din toate competițiile. Echipa lui Robin van Persie a strâns doar 3 puncte în grupa unică din Europa League și este vecină de clasament cu FCSB, pe locul 30 și golaveraj -5.

FCSB oferă aproape 4.300 de bilete lui Feyenoord

După ce a pierdut la Belgrad contra celor de la Steaua Roșie (0-1), FCSB mai are de disputat încă trei meciuri din Europa League: cu Feyenoord (acasă, 11 decembrie), cu Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie) și cu Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie).



Pentru meciul cu Feyenoord, FCSB și-a dat acordul pentru a crește semnificativ numărul de bilete acordate suporterilor formației olandeze. De la 2.820 de tichete, adică aproximativ 5% din capacitatea stadionului, clubul din Eredivisie a ajuns să beneficieze de nu mai puțin de 4.274.



Astfel, Feyenoord va avea parte de o susținere masivă la București. Toate cele 4.274 de bilete s-au vândut deja, anunță fr12.nl.