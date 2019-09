"ARE UN CURS DE IT, poate fi analist video!" :)) GENIAL! Narcis Raducan a dezvaluit ce se intampla cu antrenorul angajat de FCSB acum o saptamana

FCSB l-a adus pe Ovidiu Petre in staff-ul lui Bogdan Vintila. Fostul mijlocas n-are insa licenta de antrenor si nu poate fi secund in acte.

"L-am angajat analist video. A facut un curs de IT", glumeste Narcis Raducan, managerul general al FCSB. Petre a inceput munca de o saptamana.

"Ovidiu Petre e tot timpul langa noi, langa antrenori, jucatori. Nu poate fi secund pentru ca nu are studiile necesare. El este analist video, il sprijina pe Bogdan Vintila. Pentru analist are studiile, sigur. Are curs de IT! (rade) Ne-am gandit la toate. El e foarte util antrenorilor, e respectat de jucatori, are un statut aparte. E fost jucator de nationala, fost capitan la Steaua. Orice jucator tanar se poate regasi in traseul lui, a facut performanta, a jucat aici, a plecat mai departe. E foarte util, chiar daca nu poate sta pe banca. In pregatirea jocurilor ne ajuta foarte mult. Indiferent ca va sta pe banca sau in tribuna, isi aduce aportul la performantele echipei", a spus Raducan la PRO X.