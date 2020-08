Patrick Petre a decis! Unde va evolua fostul dinamovist

Patrick Petre a plecat de 3 ani de la Dinamo, dar de atunci nu a reusit sa isi gaseasca locul la nicio echipa.

El a fost considerat unul dintre cei mai telentati jucatori romani. Petre a mai jucat pentru Sepsi, Poli Iasi si Farul. Dinamo a hotarat sa il vanda definitiv in 2018, iar acesta a ajuns la Poli Iasi.

Fiul lui Florentin Petre a decis sa evolueze la Dacia Unirea Braila, unde este sub comanda tatalui sau, iar astazi a semnat prelungirea contractului.

"Continuam impreuna! Patrick Petre, unul dintre cei mai talentati fotbalisti din Romania a semnat prelungirea contractului cu Dacia Unirea Braila! Patrick are 23 de ani, a mai fost legitimat la Dinamo Bucuresti, Farul Constanta, Sepsi si Politehnica Iasi, de asemenea, are 8 prezente in echipa naţională U19!

Ramaneti alaturi de noi! Ne pregatim de un sezon foarte interesant MULT SUCCES, PATRICK!", fost anuntul celor de la Dacia Unirea Braila pe pagina oficiala de Facebook.

Petre a reusit sa stranga 68 de meciuri in primul esalon al fotbalului romanesc, el a inscris 4 goluri. Pentru echipa din Braila a bifat 8 meciuri si a inscris un gol.

Dacia Unirea Braila nu se afla intr-o situatie buna. Suspendarea campionatului a facut ca echipa sa termine pe locul 13. In sezonul urmator clubul isi propune sa promoveze in Liga 2, iar Patrick Petre il poate ajuta pe tatal sau sa faca asta.