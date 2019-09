FCSB, gata sa introduca o regula dura la echipa! "Eu cred ca trebuie o amenda in acest sens. In perioada mea asa era" Ce i-a deranjat pe oficialii clubului

FCSB se confrunta cu o noua problema si unul dintre oficialii echipei a venit cu o solutie.

FCSB a strans sapte puncte in ultimele trei meciuri cu Viitorul (2-1), Universitatea Craiova (0-1) si CFR Cluj (0-0), dar ros-albastrii se confrunta cu o noua problema. Presedintele de imagine al vicecampioanei, Helmut Duckadam a propus o regula pentru a ajuta echipa. Oficialul a fost deranjat de cartonasul galben incasat de Ovidiu Popescu pe finalul partidei din Banie.

"Cred ca ar trebui sa existe un regulament de ordine interioara, in care sa fie prevazut si urmatorul capitol. In momentul in care incasezi un cartonas galben, fara sa ai acoperire, sa platesti! Ca poate vine un meci in care Pintilii nu va putea sa joace, sa zicem, si nici el nu va intra pentru ca va fi suspendat. Și atunci echipa va avea de suferit! Eu cred că trebuie o amendă în acest sens", a spus Duckadam pentru Digi.

Fostul mare portar a spus ca aceasta regula nu este una noua si pe vremea lui asta era procedura:

"In perioada mea, cand incasam aiurea un cartonas galben, luam amenda! Asa era regula la Steaua. Se proteja echipa", a mai spus Duckadam.

Pintilii va lipsi de la FCSB cel putin o luna dupa ce a iesit accidentat din meciul cu CFR Cluj. Fotbalistul de 34 de ani a suferit o ruptura musculara ai patronul i-a anuntat retragerea: "Daca iar a recidivat, nu cred ca mai are...Il tinem in staff si asa nu avem secund, ne mai trebuie un secund si o sa-l tinem pe Pintilii si cu asta basta", a spus Gigi Becali dupa meciul cu CFR Cluj.