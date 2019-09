BREAKING NEWS: PACE intre FCSB si Steaua?! Prima reactie oficiala din partea FCSB dupa ce Dragomir s-a oferit sa negocieze cu Armata

Dumitru Dragomir vrea ca disputa dintre Armata si FCSB sa se incheie si se ofera negociator intre parti.

Narcis Raducan lasa de inteles ca reluarea negocierilor cu CSA nu e o prioritate in acest moment la FCSB. Raducan e pesimist. Nu crede ca o intelegere ar fi atat de usor de atins.

"Dragomir are foarte multe calitati, nu stiu daca poate sa discute intre cluburi. In clubul nostru nu s-a deschis aceasta discutie, pe plan intern. Mi se pare o situatie delicata chiar si pentru un negociator iscusit, cum e domnul Dragomir. Noi ne vedem de drumul nostru, daca se va ajunge la un moment dat la o concesie, ar fi in folosul suporterilor stelisti. Pana atunci, ne consolam cu aceasta situatie, speram sa facem performanta si sub numele de FCSB. Nici noi nu intelegem foarte bine situatia. Daca se ajunge la un numitor comun, foarte bine. Daca nu, ne facem treaba si asa", a spus Raducan la PRO X.