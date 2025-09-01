Pentru echipa din Gruia, au marcat Damjan Djokovic (19) și Lindon Emerllahu (45+1), în timp ce pentru FCSB au înscris Florin Tănase (43 penalty) și Juri Cisotti (87).



A doua zi după meci, patronul roș-albaștrilor a reclamat mai multe decizii controversate ale centralului Sebastian Colțescu și ale lui Ovidiu Hațegan, arbitru VAR.



Gigi Becali nu iartă! I-a făcut praf, a doua zi după CFR - FCSB: ”Duceți-vă, mă, pe câmp!”



Becali a fost extrem de dur la adresa lor, criticând fazele din minutul 80 și 83, când Denis Alibec a fost tras de tricou în careu, iar ulterior mingea lovită cu cotul de Adrian Păun nu a fost sancționată.



„Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. Trebuie dați afară din arbitraj. Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap. Duceți-vă, mă, pe câmp! Nu sunt oameni normali la cap? Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la bibilică”, a spus Becali într-o conferință de presă la palatul său.



Patronul FCSB a continuat: „Mai e nevoie de comunicat? Le dau eu comunicat: 'Duceți-vă, pregătiți-vă de RMN la bibilica spartă'. Nu e problemă, nici noi nu am jucat extraordinar, dar problema e arbitrajul. Ce încredere să mai ai în play-off? Cum te poate arbitra Hațegan sau Colțescu?”



CFR Cluj a deschis scorul în minutul 19 prin Djokovic, după un corner executat de Korenica. FCSB a egalat în minutul 41, dintr-un penalty acordat după consultarea VAR, transformat de Florin Tănase.



În repriza secundă, Louis Munteanu a marcat în minutul 66, dar golul a fost anulat pentru offside, iar Juri Cisotti a adus egalarea pentru FCSB în minutul 87, cu o lovitură de cap plasată la colțul lung.



După această remiză, ambele echipe rămân cu câte o singură victorie în startul sezonului. FCSB se pregătește pentru o deplasare la Csikszereda, în timp ce CFR Cluj va juca la Metaloglobus.

"Trebuie un cabinat de neurologie!"

„ Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. E tras de tricou, nu e penalty, ăla dă cu cotul, nu e penalty. Trebuie dați afară din arbitraj! Mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te la cap! Duceți-vă, mă, pe câmp!



Nu sunt oameni normali la cap? Nu au înnebunit toți? Ăștia sunt deja nebuni, au ceva la bibilică. Nu-i așa? Acum, nimeni nu mai poate da cu capul în careu. Sau o să-i pun pe toți să tragă de tricou în careu. Te trag eu de tricou, când vrei să pleci!



(n.r. minutul 83) Mingea se duce spre poartă, e gol, iar el (n.r. Adrian Păun) pune cotul. Mai zice și Balaj că s-a ridicat cotul pentru că l-a lovit mingea.



Bă, Hațegan, du-te, bă, la doctor! E doctor sau ce? Du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să-ți verifice bibilica! Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme cu bibilica spartă. Că asta e soarta!



Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Și mi-a zis MM: „Bă, Gigi, ăștia ne distrug!” „Cine, mă?” Hațegan, la VAR, ne-a distrus mereu. Și de Colțescu nu credeam, că merge la biserică, se spovedește.



El mi-a zis: „Tu prea crezi că toți care se spovedesc sunt corecți.” Nu vă mai spun ce mi-a zis despre el.



Mai e nevoie de comunicat? (n.r. de la Vassaras) Le dau eu comunicat: „Duceți-vă, pregătiți-vă de RMN la bibilica spartă!”



Nu e problemă, nici noi nu am jucat extraordinar. Am prins-o pe CFR într-o situație proastă, trebuia să-i batem. Problema e arbitrajul. Ce încredere să mai ai în play-off? Cum te poate arbitra Hațegan sau Colțescu?



Ce să facem? Asta e în țara noastră. Oameni cu capul paradit au funcții.



Trebuie un cabinet de neurologie! Avem nevoie la FRF de un doctor al nostru, care să vadă capete țăcănite”, a spus Gigi Becali la palat.

