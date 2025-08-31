Lindon Emerllahu a înscris pentru 2-1 după o respingere a lui Ștefan Târnovanu, însă cu câteva secunde înainte de gol a existat un fault al lui Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu. Sebastian Colțescu a lăsat jocul să curgă și nu l-a sancționat pe fundașul lui FCSB, care avea deja un galben.

Cristi Balaj, după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Am meritat eliminarea, dar Mihai Popescu trebuia eliminat"

Având în vedere că ar fi fost vorba de un al doilea cartonaș galben pentru Mihai Popescu și nu de o eliminare directă, VAR-ul nu a putut interveni.



Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, aflat în tribună, a protestat vehement după ce Sebastian Colțescu nu i-a arătat al doilea galben lui Mihai Popescu. Oficialul din Gruia s-a ales cu un cartonaș roșu din partea fostului său coleg.

După meci, Cristi Balaj a spus că eliminarea a fost una corectă, însă neagă că ar fi avut un limbaj agresiv la adresa lui Sebastian Colțescu. Președintele lui CFR Cluj este de părere că Mihai Popescu trebuia eliminat la faza respectivă.

"Dacă aș fi fost arbitru, și eu mi-aș fi acordat cartonașul roșu. Eliminarea mea a fost corectă. Am venit când jocul era oprit, după ce am marcat. Am venit lângă panourile publicitare, fără să le depășesc. Am făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, spunându-i că a fost al doilea galben clar pentru Popescu.



Cei care spun că am avut un limbaj agresiv mint. Arbitrul era la mijlocul terenului. I-am arătat două degete și am dus mâna spre cartonaș, făcând semn că e al doilea galben. Mint cei care spun altceva.



Pentru că mă aflam într-o zonă în care nu aveam ce să caut a fost normal să fiu eliminat. Arbitrul mă căuta. Eu intrasem înăuntru să văd reluările.



Avantajul era obligatoriu de lăsat, dar după aceea, pentru intrarea imprudentă a lui Popescu asupra lui Munteanu, se acordă galben fără discuție. Al doilea! Care a fost interesul pentru care nu s-a acordat al doilea galben.... nu știu", a spus Cristi Balaj, la GSP Live.

