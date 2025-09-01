Arbitrul Sebastian Colțescu este acuzat de Mihai Stoica că a avut o atitudine sfidătoare, amenințând că îl va suna pe patronul Gigi Becali pentru a se plânge de comportamentul celor de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație a răbufnit, numind gestul centralului drept "neobrăzare".



Scandalul a avut loc la scurt timp după fluierul final al unei partide deja tensionate, cu mai multe faze controversate de arbitraj care au încins spiritele în ambele tabere.



MM Stoica: "Ne-a luat peste picior"



Mihai Stoica a povestit cum Sebastian Colțescu a intrat în vestiarul celor de la FCSB pentru a cere socoteală în legătură cu o presupusă înjurătură venită de pe banca tehnică. Dialogul purtat cu Mihai Pintilii a degenerat rapid.



"Colțescu are neobrăzarea să vină la vestiar după ăștia ai noștri și să-i spună lui Pintilii... Vă spun exact ce s-a întâmplat. A venit și a zis «Băi, a înjurat cineva. Pintilii, eşti responsabil, eşti antrenor»", a început Stoica relatarea la Prima Sport.



Oficialul campioanei a continuat: "Pintilii i-a zis «Nu sunt antrenor eu, nu ştiu cine a înjurat, nu ştiu vocea». «Bine, mă, lasă că-l sun pe Gigi Becali». Asta e deja neobrăzare. Cum e posibil? Am auzit-o eu. Tu ce faci, mă? Ne iei peste picior? Ne-ai luat în timpul meciului peste picior, că Păun și-a demonstrat veleități de goalkeeper și tu ai dat out de poartă".



Incidentul a amplificat frustrarea celor de la FCSB, nemulțumiți deja de deciziile luate de brigada condusă de Colțescu și de Ovidiu Hațegan din camera VAR pe parcursul celor 90 de minute.



Meciul din etapa a opta a Superligii s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru CFR Cluj au marcat Damjan Djokovic (19') și Lindon Emerllahu (45+1'), în timp ce golurile celor de la FCSB au fost înscrise de Florin Tănase (43' - penalty) și Juri Cisotti (87'). Ardelenii au terminat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Aly Abeid în prelungiri (90+4).

