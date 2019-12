Aproape de transferul carierei! Dennis Man, dorit de un club URIAS din Spania: "Discutam si speram ca totul sa se termine cu bine"

Dennis Man, jucatorul lui FCSB, este pe lista de transferuri a clubului FC Sevilla.

Gigi Becali poate da lovitura in perioada de mercato din iarna. Conform Gazeta Sporturilor, sefii gruparii spaniole au luat legatura cu oficialii de la FCSB, dar si cu Anamaria Prodan, agentul jucatorului.

Directorul sportiv al clubului andaluz, Monchi, s-ar fi intalnit deja cu Sascha Empacher, un apropiat al Anamariei Prodan, impresarul fotbalistului. De altfel, spaniolii l-au urmarit de mai multe luni pe Man si au fost impresionati de evolutia sa. In urmatoarele zile ar urma sa vina cativa reprezentanti ai Sevillei in Romania pentru a-l urmari pe jucator.

"Sunt in discutii cu o echipa foarte importanta din Spania, dar in acest moment nu pot sa va dau mai multe detalii. Dennis este o bijuterie si Gigi stie foarte bine ca poate lua milioane bune pe el. Trebuie sa fim atenti la negocieri. Momentan suntem in contact, discutam si speram ca totul o sa se termine cu bine", a spus Anamaria pentru Gazeta Sporturilor.

In acest moment, conform transfermarket, Man este cotat la 5,5 milioane de euro.