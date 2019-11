Man a ales SUPER CAMPIONATUL in care vrea sa joace! Becali viseza la un transfer ISTORIC pentru Romania: pretul minim pentru Dennis Man VIDEO

Dennis Man a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani.

FCSB se deplaseaza la Botosani in etapa cu numarul 16 din Liga 1. Dennis Man a vorbit despre revenirea in lot, dar si despre parcursul bun al FCSB-ului cu Vintila pe banca.

"Atmosfera este placuta, trecem printr-o perioada foarte buna, suntem montati la meciurile care vor urma si sper sa continuam pe aceeasi linie. Nu e o presiune in plus ca suntem pe locurile de play-off, este acelasi lucru si este important sa crestem ca joc.

Incerc sa imi intru in ritm, am nevoie de meciuri, ma simt mai bine, sper sa continui sa joc si sa ma simt mai bine din punct de vedere fizic. Cred ca voi mai purta masca doar meciul acesta", a declarat Man la conferinta de presa.

"In acest campionat m-as potrivi din punct de vedere fotbalistic"

Dennis Man a vorbit despre plecarea de la FCSB si campionatul in care viseaza sa joace.

"Sunt de 3 ani aici, cateodata esti diamant, cateodata esti mai slab. Asta este Steaua si suntem constienti de ce se intampla. Am avut momente si cand am fost slab.

Nu ma gandesc sa plec, vreau sa cresc si sa imi revin din punct de vedere fizic. Fiecare jucator isi doreste sa plece la mai bine, nu am in cap sa plec neaparat, vreau sa imi fac treaba bine aici. Cred ca cel mai mult m-as potrivi in Spania, din punct de vedere fotbalistic. Dar daca va veni vreo oferta din alta parte, voi lua in calcul", a adaugat Man.

Becali vrea 30 de milioane pe Man

Gigi Becali a fost impresionat de jocul lui Man la revenirea sa pe teren dupa accidentare. E gata sa-i dea drumul in strainatate, insa numai in schimbul unei sume-record pentru Liga 1: 30 de milioane de euro.

"Sa nu se supere Florinel Coman, dar Man e diamantul!" - a spus Becali la finalul meciului cu Sepsi.