Echipa pregătită de Nuno Campos a ajuns la 23 de puncte și a primit laude din partea lui Marian Iancu, fost patron al Politehnicii Timișoara și fan declarat al Rapidului.

Dinamo a deschis scorul în minutul 12, prin Pascual, iar Mărginean a făcut 2-0 înainte de pauză, după validarea golului prin VAR.

Cîrjan a majorat avantajul în minutul 54, iar Diogo Pinto a stabilit scorul final în minutul 85, cu primul său gol pentru formația alb-roșie. Farul ocupă locul 6, cu 14 puncte.

Marian Iancu o laudă pe Dinamo: „Mentalitate de învingători”

După meci, Marian Iancu a avut un mesaj amplu pentru Dinamo pe rețelele sociale și a remarcat mentalitatea echipei lui Nuno Campos.

„Cine mai învinge Dinamo? Nu s-a inventat lesa care să-i stăpânească? Se pare că nu. Vin de acasă să câștige, intră în teren și o fac. Asta gândesc și asta se întâmplă.

Sunt o echipă, nu sunt mari talente individuale. Nu există VIP-uri. Sunt doar caractere. Asta-i unește. Joacă la victorie, nu sunt timorați, nu contează adversarul, sunt ca și singuri pe teren.

Mentalitate de învingători. Comportament de luptători. Muncitori!! Încredere mare că pot. Felicitări!! Deci se poate. 4-0. Ce urmează?”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

După pauza competițională, Dinamo va avea un meci în deplasare. „Câinii” vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, în etapa #11 din Superliga. Partida este programată pe 9 octombrie, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.