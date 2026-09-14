„Trăiesc ceva incredibil!” Nicolae Stanciu, idol în China! Orașul în care joacă românul: „8-9 milioane de locuitori”

„Trăiesc ceva incredibil!” Nicolae Stanciu, idol în China! Orașul în care joacă românul: „8-9 milioane de locuitori” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu parcurge un sezon foarte bun la Dalian Yingbo.

TAGS:
Nicolae Stanciu
Din articol

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai de succes jucători români din străinătate. Mijlocașul a părăsit SuperLiga în urmă cu 10 ani, iar de la acel moment a revenit în țară doar pentru acțiunile echipei naționale.

Nicolae Stanciu, idol în China

După o perioadă mai puțin bună petrecută în Serie A, la Genoa, Nicolae Stanciu a revenit în China, țară în care a mai fost legitimat la Wuhan Three Towns. Decizia internaționalului a fost inspirată, de la momentul mutării contribuind aproape etapă de etapă pe tabela de scor.

Căpitanul „Generației de Suflet” a mărturisit că nu se aștepta să fie primit atât de bine la Dalian Yingbo. Orașul în care activează echipa, Dalian, din provincia Liaoning, sa are o populație, conform recensământului din 2020, de 7.450.785 locuitori.

Totuși, mijlocașul a transmis că fotbalul este una dintre atracțiile principale ale zonei, astfel că orașul „fierbe” în zi de meci. De menționat este că fanii i-au făcut o scenografie superbă lui Stanciu în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu mă așteptam să fie chiar așa de calzi. Trăiesc ceva incredibil acolo și vreau să mulțumesc pe această cale orașului Dalian și fanilor pentru afecțiunea pe care mi-o poartă și tot ceea ce fac pentru mine. Încerc să le răsplătesc această afecțiune pe teren și cred că anul ăsta am făcut-o destul de bine.

Mereu m-am focusat pe ceea ce trebuie să fac și mi-am văzut de treaba mea. Cred că e ceva natural și chestia cu liderul. Dacă stau să mă gândesc bine, am purtat banderola de căpitan la majoritatea echipelor pe unde am jucat.

Cred că sunt în jur de 8-9 milioane de locuitori în oraș. Lumea e înnebunită după fotbal acolo și e destul de greu să treci neobservat. Dar mă bucur de fiecare dată când lumea vine să facem poze sau pentru autografe", a spus Nicolae Stanciu, conform Digi Sport.

  • Nicolae stanciu 2
×
Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să fie legitimat la FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa, iar acum Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu
  • 25 de meciuri, 11 goluri și patru pase decisive a adunat mijlocașul la Dalian Yingbo
  • 36,5 milioane de euro s-au plătit, cumulat, pentru transferurile lui Stanciu
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo a bătut-o din nou pe Steaua, revenită în prima ligă după ”exilul” din divizia secundă! Daniel Stanciuc a făcut show
Dinamo a bătut-o din nou pe Steaua, revenită în prima ligă după ”exilul” din divizia secundă! Daniel Stanciuc a făcut show
Nicolae Stanciu e pe val în China. A marcat din nou înaintea convocărilor
Nicolae Stanciu e pe val în China. A marcat din nou înaintea convocărilor
Sunt gata să-i pună contractul pe masă lui Nicolae Stanciu! Lovitura anunțată
Sunt gata să-i pună contractul pe masă lui Nicolae Stanciu! Lovitura anunțată
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!