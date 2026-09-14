„Trăiesc ceva incredibil!” Nicolae Stanciu, idol în China! Orașul în care joacă românul: „8-9 milioane de locuitori”

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai de succes jucători români din străinătate. Mijlocașul a părăsit SuperLiga în urmă cu 10 ani, iar de la acel moment a revenit în țară doar pentru acțiunile echipei naționale.

Nicolae Stanciu, idol în China

După o perioadă mai puțin bună petrecută în Serie A, la Genoa, Nicolae Stanciu a revenit în China, țară în care a mai fost legitimat la Wuhan Three Towns. Decizia internaționalului a fost inspirată, de la momentul mutării contribuind aproape etapă de etapă pe tabela de scor.

Căpitanul „Generației de Suflet” a mărturisit că nu se aștepta să fie primit atât de bine la Dalian Yingbo. Orașul în care activează echipa, Dalian, din provincia Liaoning, sa are o populație, conform recensământului din 2020, de 7.450.785 locuitori.

Totuși, mijlocașul a transmis că fotbalul este una dintre atracțiile principale ale zonei, astfel că orașul „fierbe” în zi de meci. De menționat este că fanii i-au făcut o scenografie superbă lui Stanciu în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu mă așteptam să fie chiar așa de calzi. Trăiesc ceva incredibil acolo și vreau să mulțumesc pe această cale orașului Dalian și fanilor pentru afecțiunea pe care mi-o poartă și tot ceea ce fac pentru mine. Încerc să le răsplătesc această afecțiune pe teren și cred că anul ăsta am făcut-o destul de bine.

Mereu m-am focusat pe ceea ce trebuie să fac și mi-am văzut de treaba mea. Cred că e ceva natural și chestia cu liderul. Dacă stau să mă gândesc bine, am purtat banderola de căpitan la majoritatea echipelor pe unde am jucat.

Cred că sunt în jur de 8-9 milioane de locuitori în oraș. Lumea e înnebunită după fotbal acolo și e destul de greu să treci neobservat. Dar mă bucur de fiecare dată când lumea vine să facem poze sau pentru autografe", a spus Nicolae Stanciu, conform Digi Sport.