CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

CS Dinamo Bucureşti, campioana utimului deceniu din handbalul românesc, a învins-o pe nou-promovata CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 30-23 (13-11), vineri, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie al sportului românesc, disputat în etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Dinamo - Steaua 30-23, cu Daniel Stanciuc MVP

Campioana a controlat jocul după un prim sfert de oră echilibrat. Daniel Stanciuc a marcat 6 goluri pentru învingători, iar Roman Dodică şi Andraz Makuc, câte 5 goluri.

Portarul Ionuţ Iancu s-a remarcat cu 15 intervenţii.

Pentru Steaua, nou-promovată, Gabriel Sebastian Burlacu şi Ovidiu Buzu au marcat câte 4 goluri.

”HANDBAL. Câștigăm meciul “marilor orgolii” chiar dacă am jucat la nici 24 de ore după duelul greu cu Montpellier

💥DINAMO - Steaua 30-23 (13-11)

🏆Liga Națională, etapa 2

Principalii noștri marcatori au fost Stanciuc 6 goluri, Makuc 5, Dodica 5.

Urmează meciul din deplasare de la Aarhus”, a postat CS Dinamo București, care cu o zi înaintea derby-ului cu Steaua jucase primul meci din actuala ediție de Champions League!