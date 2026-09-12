FOTO Dinamo a bătut-o din nou pe Steaua, revenită în prima ligă după ”exilul” din divizia secundă! Daniel Stanciuc a făcut show

Dinamo a bătut-o din nou pe Steaua, revenită în prima ligă după ”exilul” din divizia secundă! Daniel Stanciuc a făcut show Handbal
SPORT.RO
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”Eternul derby” din handbalul românesc, câștigat clar de campioana ultimului deceniu.

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CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

CS Dinamo Bucureşti, campioana utimului deceniu din handbalul românesc, a învins-o pe nou-promovata CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 30-23 (13-11), vineri, în Sala Dinamo, într-un derby de tradiţie al sportului românesc, disputat în etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Dinamo - Steaua 30-23, cu Daniel Stanciuc MVP

Campioana a controlat jocul după un prim sfert de oră echilibrat. Daniel Stanciuc a marcat 6 goluri pentru învingători, iar Roman Dodică şi Andraz Makuc, câte 5 goluri.

Portarul Ionuţ Iancu s-a remarcat cu 15 intervenţii.

Pentru Steaua, nou-promovată, Gabriel Sebastian Burlacu şi Ovidiu Buzu au marcat câte 4 goluri.

”HANDBAL. Câștigăm meciul “marilor orgolii” chiar dacă am jucat la nici 24 de ore după duelul greu cu Montpellier

💥DINAMO - Steaua 30-23 (13-11)

🏆Liga Națională, etapa 2

Principalii noștri marcatori au fost Stanciuc 6 goluri, Makuc 5, Dodica 5.

Urmează meciul din deplasare de la Aarhus”, a postat CS Dinamo București, care cu o zi înaintea derby-ului cu Steaua jucase primul meci din actuala ediție de Champions League!

Ultimele 5 derby-uri Dinamo - Steaua, câștigate clar de ”dulăi”

Poli Timișoara - HC Buzău 32-26, în derby-ul reprezentantelor României din cupele europene

Într-un meci între două reprezentante în cupele europene, SCM Politehnica Timişoara a trecut de ACS HC Buzău 2012 cu 32-26. 

Theodoros Boskos (7 goluri), Marius Sadoveac (5) şi Zahar Denisov (5) au fost cei mai bun marcatori ai bănăţenilor. 

Lukasz Gogola a reuşit 6 goluri pentru oaspeţi, iar Vencel Csog şi Gabrielius Zanas Virbauskas, câte 5 goluri.

Potaissa Turda - CSM București 23-28

AHC Potaissa Turda a pierdut acasă cu CSM Bucureşti, cu 23-28.

Andrei Valeriu Drăgan a fost cel mai bun marcator al ''tigrilor'', cu 9 goluri, iar portarul Dan Vasile a avut 11 intervenţii. Radu Cristian Ghiţă a marcat 6 goluri pentru gazde, notează Agerpres.

CSM Bucureşti şi CS Dinamo au maximum de puncte (4), urmate de SCM Politehnica Timişoara, cu 3 puncte.

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