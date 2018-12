Anuntul pe care fanii lui Dinamo voiau sa il auda! Cand vor incepe lucrarile pentru noul stadion

Bogdan Balanescu, secretarul general al lui Dinamo, a vorbit despre noul stadion.

Fanii dinamovisti asteapta de foarte mult timp constructia unui nou stadion. Bogdan Balanescu, secretarul general al lui Dinamo, a facut astazi un anunt care ii va bucura pe acestia. Balanescu a declarat ca lucrarile la noua arena din Stefan cel Mare vor incepe in 2019.

In acest moment exista probleme intre echipa din Liga 1 si CS Dinamo, insa oficialul "cainilor" este sigur ca aceste probleme se vor rezolva in viitor."Din pacate, ce stiti dumeavoastra stim si noi, pentru ca informatiile ajung la CS Dinamo. Anul următor ar incepe lucrarile. Cred ca demararea va produce o emulatie si in randul suporterilor. Ati vazut ca vin din ce in ce mai putini, e un stadion care nu ofera conditii", a spus Bogdan Balanescu pentru ProSport Live

Dinamo este mai aproape de locurile retrogradabile si are sanse mari sa rateze pentru al doilea an consecutiv accederea in play-off. Cu 7 etape inaintea finalului sezonului regulat, trupa din Stefan cel Mare se claseaza pe locul 11, cu doar 19 puncte. In urmatarea etapa, Dinamo primeste vizita Craiovei, echipa de pe locul 4.