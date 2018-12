Si-a lasat SOSIA sa semneze autografe in locul lui! Gestul incredibil al lui Ronaldinho in Brazilia

Dupa ce a refuzat timp de cateva saptamani orice aparitie publica in urma scandalului financiar in care a fost implicat, Ronaldinho a revenit pe teren.

Fostul 'Balon de Aur' a fost invitat la un meci demonstrativ de fotbal in sala organizat de prietenii sai Falcao si Denilson. Ronaldinho a fost in centrul atentiei, dar la final s-a grabit sa plece la vestiare, apoi direct in masina care-l astepta in fata salii. La poze si autografe cu fanii a ramas sosia sa, un brazilian care seamana perfect cu fostul jucator de la Barcelona si AC Milan!

9500 de oameni au fost la meciul demonstrativ de la Sao Paulo. Ronaldinho si fratele sau au ramas fara pasapoarte si au fost fost obligati sa plateasca o amenda in valoare de doua milioane de euro pentru ca au construit fara autorizatie intr-o zona protejata a naturii, acum 3 ani.