Cunoscuta publicație italiană Gazzetta Dello Sport a dezvăluit că mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea (25 de ani).

Daniel Bîrligea, urmărit de echipele din Serie A

Jurnaliștii italieni au aflat de clauza de reziliere de 15 milioane de euro a atacantului de la FCSB. Ei amintesc însă că patronul Gigi Becali ar fi dispus să renunțe la Bîrligea pentru o sumă cuprinsă între 7 și 8 milioane de euro.

„Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Birligea, atacantul echipei Steaua București, care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba clubul pentru o ofertă de 7-8 milioane de euro”, a notat Gazzetta Dello Sport.

Suma de transfer solicitată de Becali

Gigi Becali confirmase în noiembrie 2025 suma de transfer pentru Bîrligea, când se discuta despre o ofertă din SUA pentru atacant.

„La ora asta am 7 milioane să-l vând pe Bîrligea, dar nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri ca să mă scoată din situația care este. La iarnă va fi altceva. Îl dau pe ăsta cu 8-10 milioane”, susținea atunci latifundiarul.

Statistica lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a marcat în partida FCSB - Bologna 1-2 din grupa unică a Europa League. În total, în sezonul curent, are 24 de meciuri, 7 goluri și 6 pase decisive.

Bîrligea a strâns la FCSB 59 de jocuri oficiale, 24 de goluri și 8 pase de gol. El are, de asemenea, 7 selecții și două goluri pentru echipa națională a României.

