Fără Siyabonga Ngezana, dar cu Joyskim Dawa revenit după accidentare, FCSB mai primește o lovitură în zona fundașilor centrali. Nou-transferatul Andre Duarte (28 de ani) nu a primit cartea verde din partea celor de la Ujpest, fosta sa echipă.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit și a spus că a trimis cazul la FIFA. Așteaptă un răspuns în cursul zilei de vineri, astfel că sunt șanse ca portughezul să evolueze, totuși, în meciul de la Mioveni.



Gigi Becali: ”Am trimis la FIFA”



Dacă nu, finanțatorul campioanei va juca sigur în următoarea etapă, pe care FCSB o va disputa pe teren propriu cu rivala CFR Cluj, o altă echipă aflată într-o situație dificilă în Superligă.



”Ne-au dat negație pentru cartea verde de dimineață. Am trimis la FIFA repede, știu de la impresari că o dau repede.



E posibil ca mâine să avem cartea verde de la FIFA. Dacă nu, peste cel mult o săptămână îl vom avea”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României cu 34 de puncte. FCSB se află pe poziția a 9-a, la 4 „lungimi” distanță. Cele două grupări vor disputa prima partidă din campionat în 2026.



Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”



Într-un interviu acordat recent pentru eAD, Florin Tănase a oferit un răspuns echilibrat când a fost întrebat despre lupta la titlu.



„Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul. Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off…”, a explicat Tănase.

