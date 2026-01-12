În această perioadă, FCSB împarte complexul din Antalya cu Qarabag, campioana din Azerbaidjan care a impresionat în acest sezon din UEFA Champions League, dar care s-a văzut învinsă, sezonul trecut, de formația bucureșteană.

Daniel Bîrligea, impresionat de parcursul lui Qarabag din Champions League



Bîrligea a ținut să felicite Qarabag pentru rezultatele din acest sezon - calificarea în faza principală din Champions League și 7 puncte obținute în primele 6 meciuri.



"Nu prea am vorbit cu ei, dar cred că antrenorii au vorbit și s-au sfătuit. Au văzut și noi ce au făcut în acest an în Champions League. Îi felicităm, a fost un an senzațional și pot să facă în continuare mult mai mult", a spus Bîrligea.



Qarabag și FCSB s-au înfruntat în urmă cu un an, în faza principală din Europa League. Campioana României se impunea cu 3-2 la Baku, după o dublă a lui Adrian Șut și un gol al lui David Miculescu, toate reușitele venind în urma unor cornere.

Qarabag și FCSB s-ar fi putut înfrunta și în acest sezon, în turul 3 preliminar din Champions League. Campioana României a ratat însă calificarea în această fază după ce a fost eliminată de Shkendija, iar bucureștenii au coborât în Europa League.



Echipa antrenată de Gurban Gurbanov are șanse importante de a se califica în play-off-ul pentru optimile Champions League. Qarabag ocupă locul 22 în grupa unică, iar în această lună va disputa ultimele două jocuri - cu Eintracht Frankfurt, acasă (21 ianuarie) și cu Liverpool, în deplasare (28 ianuarie).

