Amir Kiarash
Mijlocașul de 26 de ani a plecat de aproape două săptămâni din România, însă transferul său la Al-Ain abia acum s-a finalizat.

Adrian Șut e, începând de astăzi, jucătorul celor de la Al-Ain cu acte în regulă! Perioada de transferuri în Emirate s-a deschis abia de la începutul săptămânii. Drept urmare, Șut, deși a ajuns în micuțul stat din zona Golfului Persic de săptămâna trecută, n-a putut fi legitimat de arabi.

Astăzi însă, șefii lui Al-Ain au rezolvat această formalitate, iar Adrian Șut figurează deja pe site-ul Ligii din Emirate, în calitate de jucător al „violeților“. 

Odată cu înregistrarea lui Șut, presa din Emirate a făcut și următorul anunț: antrenorul Vladimir Ivić îl va folosi pe mijlocașul român în crucialul meci cu Al-Wahda de pe teren propriu (17 ianuarie, ora 17:45), formație aflată pe locul 3, la cinci puncte de liderul Al-Ain.

Al-Ain s-a întărit prin legitimarea românului Adrian Șut. Acesta va fi folosit în <<Clasico>> al orașului Abu-Dhabi, în meciul cu Al-Wahda din etapa a 13-a pentru care există un interes uriaș“, au scris ziariștii arabi.

