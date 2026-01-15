Adrian Șut e, începând de astăzi, jucătorul celor de la Al-Ain cu acte în regulă! Perioada de transferuri în Emirate s-a deschis abia de la începutul săptămânii. Drept urmare, Șut, deși a ajuns în micuțul stat din zona Golfului Persic de săptămâna trecută, n-a putut fi legitimat de arabi.

Astăzi însă, șefii lui Al-Ain au rezolvat această formalitate, iar Adrian Șut figurează deja pe site-ul Ligii din Emirate, în calitate de jucător al „violeților“.

