Antrenorul lui Dinamo a recunoscut calitatea adversarului din această etapă și a lăudat munca lui Daniel Pancu, cel care a readus formația clujeană în lupta din partea superioară a clasamentului. „Câinii” vizează rezultate notabile pe două fronturi, luptă în play-off pentru trofeul Superligii, dar sunt cu un ochi și pe Cupa României, pe care o pot câștiga din nou după o pauză de nouă ani.

Absențe grele și lupta crâncenă pentru Europa

Tehnicianul croat a vorbit despre situația medicală a jucătorilor pe care îi are la dispoziție și a detaliat miza următoarelor partide.

„Este un meci dificil în deplasare, ultimul meci al sezonului regulat. Suntem pe drumul cel bun, doar patru echipe au rămas angrenate în două competiţii, în Cupă şi în play-off.

Karamoko nu va face deplasarea alături de noi, Puşcaş nu este pregătit, Mărginean nu este pregătit, Caragea la fel. Restul jucătorilor sunt pregătiţi, mergem la Cluj să luptăm. Predicţia noastră pentru Puşcaş este că va fi pregătit după pauza internaţională.

Avem meciul cu CFR, plus încă alte zece partide în play-off şi contra Craiovei în semifinalele Cupei. Toate meciurile sunt foarte importante şi le vom trata ca pe nişte finale, doar aşa putem obţine rezultate memorabile în acest sezon.

Pancu a făcut o treabă excelentă, ştim că CFR traversează o perioadă foarte bună, au rezultate foarte bune. Dacă tratezi meciurile ca fiind uşoare, pierzi puncte. Cred că asta li s-a întâmplat unor echipe în acest sezon, nimeni nu se aştepta ca FC Argeş să se descurce atât de bine. Trebuie să dăm totul la restul meciurilor şi vom vedea la final ce am reuşit să obţinem.

Dinamo, Argeş, U Cluj şi Craiova sunt angrenate în ambele competiţii. Va fi o luptă crâncenă pentru trofee şi pentru locurile de Europa, dar suntem pregătiţi să dăm tot ce avem”, a transmis Zeljko Kopic la conferința de presă de dinaintea partidei.