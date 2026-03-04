Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa este favorită în meciul cu echipa de ligă secundă Metalul Buzău, în sferturile Cupei României şi că obiectivul este de a ajunge în semifinalele competiţiei.

Ce a spus Zeljko Kopic

"Da, suntem favoriţi. Jucăm împotriva unei echipe din Liga a II-a, care este o echipă bună, merită să joace acest sfert de finală. Trebuie să fim pregătiţi, să fim la nivelul nostru maxim. Dar noi suntem favoriţi în acest meci şi ambiţia noastră este să ajungem în semifinalele Cupei în acest sezon. Aşa vom pregăti jocul", a declarat Kopic.

El a precizat că va face unele schimbări în formula de start a echipei: "Vom face nişte schimbări în echipă, după ce vom analiza ultimul nostru meci. Vreau să schimb unele lucruri încă de la început, dar şi pe parcursul jocului. Să vedem ce va fi, dar obiectivul principal este să câştigăm meciul".

Dinamo vine după două eșecuri consecutive în Superligă

Tehnicianul croat spune că prioritatea sa numărul unu este pregătirea echipei pentru a nu mai rata atât de mult după ce a pierdut ultimele două partide din campionat, cu Rapid şi FC Argeş.

"De ceva timp vorbim despre reacţiile noastre în ultimele 20-25 de metri. Când vezi ce situaţii avem pentru a marca, ce situaţii clare, ce situaţii în care ratăm ultima pasă... Asta este ceva la care trebuie să fim mai buni. Desigur, defensiv suntem stabili. Nu poţi să te aştepţi să nu oferi nimic adversarului, dar preocuparea principală este cum să facem lucrurile mai bine în faţa porţii adverse", a adăugat antrenorul dinamovist.

Noutăți despre Mamadou Karamoko

În ceea ce îl priveşte pe atacantul francez Mamadou Karamoko, tehnicianul a afirmat că se aşteaptă ca acesta să fie apt de joc la finalul lunii.

"Previziunea noastră este că, dacă totul va fi în regulă, Karamoko va fi apt de joc după pauza echipelor naţionale. Dacă totul va merge bine, după pauza echipelor naţionale, mă aştept să îl am pe teren. Până acum am fost bine, dar este această perioadă a sezonului în care ne putem aştepta la astfel de lucruri. Trebuie să fim foarte atenţi cu fiecare jucător. Sper că în curând vom muta antrenamentele de pe gazonul artificial pe gazon normal. Trebuie să avem grijă de starea fiecărui jucător", a mai spus Kopic, citat de Agerpres.

Meciul Dinamo - Metalul Buzău, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, se va disputa, joi, de la ora 20:00, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală.